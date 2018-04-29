Соуза: Зверев может стать первой ракеткой мира

Португальский теннисист Жоау Соуза перед стартом турнира в Эшториле поделился мнением о лучших игроках мира. Португалец предположил, что в ближайшие 1-2 года ничего не изменится.

«Александр Зверев может стать первой ракеткой мира. Я встретился с ним на турнире в Индиан-Уэллсе. Матч был хорошим, я в итоге победил. У него огромный потенциал! Также назову Ника Кирьоса, он отличный игрок. Отмечу ещё Борну Чорича и Чхун Хёна.

Вообще, довольно много игроков с большим будущим. Но я думаю, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер продолжат доминировать ещё на протяжении нескольких лет. Соревноваться с ними будет непросто.

Федерер – особенный игрок и человек, не только на корте, но и вне его пределов. Он очень мил со всеми и кажется просто превосходным человеком», — сказал Соуза в эфире программы «Mais Futebol» в эфире португальского телевидения.