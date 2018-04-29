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Надаль победил Циципаса в финале турнира в Барселоне

Надаль победил Циципаса в финале турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в двух сетах победил грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне – 6:2, 6:1.

Матч продолжался всего 1 час и 18 минут. Первая ракетка мира Надаль не выполнил ни одного эйса и совершил три двойные ошибки. При этом испанец реализовал 5 из 10 брейк-поинтов. Циципас сделал три эйса и совершил одну двойную ошибку.

Надаль выиграл уже второй турнир на грунте в текущем сезоне. Ранее испанец стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и упрочил лидерство в рейтинге ATP.

Барселона 2018. Финал
29 апреля 2018 года, воскресенье. 17:20 МСК
Рафаэль
Надаль
Стефанос
Циципас
6:2 6:1
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