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Чеккинато победил Миллмана в финале турнира в Будапеште

Чеккинато победил Миллмана в финале турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Марко Чеккинато стал победителем турнира серии «ATP 250» в Будапеште. В финале итальянец победил Джона Миллмана из Австралии в двух сетах – 7:5, 6:4.

Матч продлился 1 час и 49 минут. Соперники выполнили по два эйса, Чеккинато избежал двойных ошибок, а Миллман допустил три двойные ошибки. Чеккинато был лучше соперника и в реализации брейк-поинтов: итальянец взял 4 из 8 очков на брейке.

Чеккинато – 92-я ракетка мира, Миллман в рейтинге ATP занимает 94-ю строчку. Призовой фонд турнира в Будапеште составлял более $ 600 тыс.

Будапешт 2018. Финал
29 апреля 2018 года, воскресенье. 17:15 МСК
Джон
Миллман
Марко
Чеккинато
5:7 4:6
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