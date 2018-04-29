Чеккинато победил Миллмана в финале турнира в Будапеште

Итальянский теннисист Марко Чеккинато стал победителем турнира серии «ATP 250» в Будапеште. В финале итальянец победил Джона Миллмана из Австралии в двух сетах – 7:5, 6:4.

Матч продлился 1 час и 49 минут. Соперники выполнили по два эйса, Чеккинато избежал двойных ошибок, а Миллман допустил три двойные ошибки. Чеккинато был лучше соперника и в реализации брейк-поинтов: итальянец взял 4 из 8 очков на брейке.

Чеккинато – 92-я ракетка мира, Миллман в рейтинге ATP занимает 94-ю строчку. Призовой фонд турнира в Будапеште составлял более $ 600 тыс.