Чилич сыграл свадьбу в Хорватии

Хорватский теннисист Марин Чилич накануне, 28 апреля, женился на своей давней подруге Кристине Милкович. Фотографии с церемонии появились в «твиттер» аккаунте Tennis Photos.

Первая ракетка Хорватии и его невеста вступили в брат в церкви Святого Николая в городе Цавтат. В качестве свидетеля жениха выступил младший брат Чилича Миле.

Фотографии можно посмотреть в «твиттер» Tennis Photos

В церемонии приняли участие около 400 гостей. Чилич и Милкович встречаются с 2008 года. Они познакомились во время матча Кубка Дэвиса, проходившего в Хорватии.