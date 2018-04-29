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Чилич сыграл свадьбу в Хорватии

Чилич сыграл свадьбу в Хорватии
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич накануне, 28 апреля, женился на своей давней подруге Кристине Милкович. Фотографии с церемонии появились в «твиттер» аккаунте Tennis Photos.

Первая ракетка Хорватии и его невеста вступили в брат в церкви Святого Николая в городе Цавтат. В качестве свидетеля жениха выступил младший брат Чилича Миле.

Фотографии можно посмотреть в «твиттер» Tennis Photos

В церемонии приняли участие около 400 гостей. Чилич и Милкович встречаются с 2008 года. Они познакомились во время матча Кубка Дэвиса, проходившего в Хорватии.

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