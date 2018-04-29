Атаво и Грёнефельд стали победителяи турнира в Штутгарте

Американка Ракель Атаво и немка Анна-Лена Грёнефельд одержали победу в финале турнира в Штутгарте (Германия) в парном разряде над Николь Мелихар из США и Квете Пешке, представляющей Чехию. Счёт матча – 6:4, 6:7 (5:7), 10:5.

Матч продлился 1 час и 44 минуты. Победители не выполнили ни одного эйса и допустили две двойные ошибки. Мелихар и Пешке сделали пять эйсов при четырёх двойных ошибках.



Ранее в одиночном разряде победу одержала чешка Петра Квитова, обыгравшая в финале американку Коко Вандевей со счётом 7:6, 6:4.

Призовой фонд турнира в Штутгарте превышает $ 800 тыс.