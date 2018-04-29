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Пармантье обыграла Херцог в финале турнира в Стамбуле

Пармантье обыграла Херцог в финале турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Француженка Полин Пармантье стала победительницей турнира в Стамбуле. Пармантье в трёх сетах обыграла Полону Херцог из Словении – 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа и 14 минут. Пармантье не выполнила ни одного эйса и допустила три двойные ошибки. Француженка реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. Херцог сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Ей удалось реаизовать 6 из 11 брейк-поинтов.

Херцог выбила из турнира россиянку Светлану Кузнецову. В четвертьфинале представительница России уступила будущей финалистке в трёх сетах – 1:6, 6:1, 5:7.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составлял $ 250 тыс.

Стамбул 2018. Финал
29 апреля 2018 года, воскресенье. 17:10 МСК
Полин
Пармантье
Полона
Херцог
6:4 3:6 6:3
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