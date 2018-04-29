Надаль — Циципас. Видеообзор финала турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в двух сетах победил грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне – 6:2, 6:1.



Матч продолжался всего 1 час и 18 минут. Первая ракетка мира Надаль не выполнил ни одного эйса и совершил три двойные ошибки. При этом испанец реализовал 5 из 10 брейк-поинтов. Циципас сделал три эйса и совершил одну двойную ошибку.



Надаль выиграл уже второй турнир на грунте в текущем сезоне. Ранее испанец стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и упрочил лидерство в рейтинге ATP.