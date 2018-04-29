Кар. Плишкова — Вандевей. Обзор финала турнира в Штутгарте

Чешка Каролина Плишкова (5) завоевала титул на турнире категории Premier в Штутгарте (Германия), обыграв американку Коко Вандевей (WC) в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:4.



Поединок продолжался 1 час 56 минут. Плишкова выполнила 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Вандевей 4 подачи навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Это десятый титул Каролины в одиночном разряде за карьеру и первый в нынешнем сезоне. На следующей неделе она планирует сыграть на домашнем турнире в Праге, где в первом раунде попала на свою сестру-близняшку, Кристину.