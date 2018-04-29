Надаль: у Циципаса блестящее будущее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над греком Стефаносом Циципасом (6:2, 6:1) в финале турнира в Барселоне поделился эмоциями и похвалил соперника.

«Вчера и сегодня проходили мои лучшие матчи. Я рад победе против сложного соперника. Думаю, у Циципаса блестящее будущее. Это был отличный финал, я счастлив», сказал Надаль.

Испанец в текущем сезоне выиграл уже второй турнир на грунте. Ранее он одержал победу на турнире в Монте-Карло, упрочив лидерство в рейтинге ATP. Вторая ракетка мира Роджер Федерер решил пропустить сезон турниров на грунте.