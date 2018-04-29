Вандевей: всё решили сантиметры

Американская теннисистка Коко Вандевей после поражения от чешки Каролины Плишковой в финале турнира в Штутгарте (6:7, 4:6) призналась, что оставила все силы на корте.

«Всё решили какие-то сантиметры. Особенно в первом сете. Мне пришлось возвращаться в игру во втором сете. И затем был эйс при счёте 5:6… иногда твоя соперница играет слишком хорошо. Она действительно играла очень хорошо. Я сделала всё, что могла. Я попыталась немного изменить свою игру, но не получилось. Тем не менее, я горжусь тем, как играла.

Эта неделя была очень тяжёлой, после Кубка Федерации не было времени на восстановление. Мы завершили наш матч на Кубке Федерации, и я сразу приехала сюда. Конечно, после такого устаёшь. Немного обидно, что ты отдаёшь всю себя и не выигрываешь трофей», — цитирует Вандевей пресс-служба WTA.