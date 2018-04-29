Циципас: у меня не было никаких шансов, Надаль «перекрыл кислород»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Барселоне (1:6, 2:6).

«Эта удивительная неделя подошла к концу. Но именно ради таких моментов мы все и живём! Спасибо организаторам турнира в Барселоне за отличную работу, спасибо спонсорам за поддержку.

Надаль не дал мне ни единого шанса. Он буквально перекрыл мне кислород на корте», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Для первой ракетки мира Надаля эта победа стала уже второй в нынешнем сезоне на грунте. Ранее он стал победителем турнира в Монте-Карло.