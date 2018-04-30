Беккер: Федерер имеет право пропускать турниры, он – лучший в истории

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер не согласился с известным бизнесменом-организатором турниров Ионом Цириаком, который ранее раскритиковал швейцарца Роджера Федерера. Цириак выступил с критикой Федерера из-за решения швейцарца второй раз подряд пропустить сезон турниров на грунте.

«В принципе, Цириак прав, когда говорит, что игроки не должны выбирать турниры. Но Федерер находится в другой категории. Он – лучший игрок в истории, абсолютно невероятный спортсмен. Он всё делает правильно и теперь, когда он решил пропустить сезон на грунте, мы должны понять его», — цитирует Беккера Tennis World USA.

Цириак более десяти лет был агентом Беккера. В настоящее время румынский бизнесмен занимается организацией турнира в Мадриде.