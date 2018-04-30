Циципас: понимал, что у меня мало шансов против Надаля

Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Барселоне (2:6, 1:6) признался, что изначально низко оценивал свои шансы на победу.

«Я понимал, что мои шансы малы, но с каждой победой на турнире уверенность в собственных силах росла. Я рассчитывал, что сегодня сыграю чуть лучше. Поздравляю Рафу. Я впервые провёл такой матч, он оказался сложнее, чем я рассчитывал. Я пересмотрел миллион матчей Надаля на ТВ, но в жизни всё оказалось гораздо сложнее.

Нужно сохранять терпение и всё делать правильно. Но я торопился, в моей голове был бардак. Я пытался бить в линии, но не получалось. Безусловно, постараюсь научиться у Рафы и надеюсь, что в следующий раз смогу сыграть с ним достойно», — цитирует Циципаса Ubitennis.