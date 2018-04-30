Кар. Плишкова поднялась на 5-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 10-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 10-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 30 апреля
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2820.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2485.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 2110.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1855.
5 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 1720.
6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1622.
7 (6). Наоми Осака (Япония) — 1521.
8 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1476.
9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1352.
10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 1324.
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45 (44). Анна Блинкова (Россия) — 448…
67 (60). Елена Веснина (Россия) — 357...
77 (70). Екатерина Макарова (Россия) — 306...
92 (85). Мария Шарапова (Россия) — 252.
93 (135). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 248...
97 (88). Софья Жук (Россия) — 236.