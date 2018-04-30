Хачанов опустился на 38-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 30 апреля россиянин Карен Хачанов опустился на 38-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 30 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195.

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4985.

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950.

6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020.

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31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1417...

38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1255...

50 (48). Даниил Медведев (Россия) — 1019...

88 (86). Евгений Донской (Россия) — 673...

99 (100). Михаил Южный (Россия) — 620.