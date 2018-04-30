Хачанов опустился на 38-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 30 апреля россиянин Карен Хачанов опустился на 38-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 30 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195.
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4985.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020.
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31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1417...
38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
50 (48). Даниил Медведев (Россия) — 1019...
88 (86). Евгений Донской (Россия) — 673...
99 (100). Михаил Южный (Россия) — 620.
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