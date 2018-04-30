Циципас занял вторую позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — четвёртый

Грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, норвежец Каспер Рууд — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на четвёртой позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 30 апреля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1285.
2 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 599.
3 (2). Тейлор Фритц (США) — 486.
4 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
5 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 433.
6 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 370.
7 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 325.
8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 246.
9 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 181.
10 (9). Майкл Ммо (США) — 178.
«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон»
Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.