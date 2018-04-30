Надаль поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 30 апреля испанец Рафаэль Надаль поднялся на третью строчку, австриец Доминик Тим — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 24-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 30 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.

2 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2120.

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 1860.

4 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 1650.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 1285.

6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 1280.

7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 1255.

8 (8). Джон Иснер (США) — 1085.

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1070.

10 (11). Доминик Тим (Австрия) — 1015.

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24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 620...

30 (28). Даниил Медведев (Россия) — 532...

41 (36). Андрей Рублёв (Россия) — 440..

68 (65). Евгений Донской (Россия) — 302.