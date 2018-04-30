Надаль: сложно описать, как можно выиграть 11 титулов на одном турнире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над греком Стефаносом Циципасом в финале турнира в Барселоне со счётом 6:2, 6:1.

«Это был прекрасный финал. 11-й титул в Барселоне очень много значит для меня. Я получил удовольствие от недели, проведённой здесь. Зрители великолепно поддерживали меня.

Сложно описать, как можно выиграть 11 титулов на одном турнире. Я не мог представить, что по 11 раз выиграю турниры в Монте-Карло и Барселоне. Я просто наслаждаюсь каждой неделей и тем фактом, что выступаю на турнирах, которые так много значат для меня", — цитирует Надаля официальный сайт тура.