Надаль сравнялся с Д. Макинроем по количеству титулов в одиночном разряде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира в Барселоне грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1, завоевал свой 77-й титул в карьере. По этому показателю уроженец Манакора сравнялся с американцем Джоном Макинроем. Они делят четвёртое место по количеству титулов в одиночном разряде в Открытой эре, сообщает официальный сайт тура.

Лидирует Джимми Коннорс — 109 титулов. На втором месте — Роджер Федерер (97), на третьем — Иван Лендл (94).

Надаль выиграл турнир в Барселоне в 11-й раз.

Надаль победил Циципаса в финале турнира в Барселоне