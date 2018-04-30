Надаль сравнялся с Д. Макинроем по количеству титулов в одиночном разряде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира в Барселоне грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1, завоевал свой 77-й титул в карьере. По этому показателю уроженец Манакора сравнялся с американцем Джоном Макинроем. Они делят четвёртое место по количеству титулов в одиночном разряде в Открытой эре, сообщает официальный сайт тура.
Лидирует Джимми Коннорс — 109 титулов. На втором месте — Роджер Федерер (97), на третьем — Иван Лендл (94).
Надаль выиграл турнир в Барселоне в 11-й раз.
Надаль победил Циципаса в финале турнира в Барселоне
«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон»
Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.