Организаторы турнира в Мадриде анонсировали приезд Азаренко

Организаторы турнира в Мадриде (Испания) сообщили, что 3 мая состоится благотворительное мероприятие Mutua Charity Manolo Santana. Участие в нём сможет принять белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
Ранее участие в благотворительном турнире подтвердили американка Серена Уильямс, румынка Симона Халеп, француз Люка Пуи, а также представители Испании Карла Суарес-Наварро, Фелисьяно Лопес и Фернандо Вердаско.
В конце марта Виктория сообщила, что пока не знает о дальнейших планах по участию в турнирах, так как никаких подвижек с судебными делами по опеке над сыном нет.
Азаренко: думаю о здоровье своего сына больше, чем о своём собственном
Виктория Азаренко выиграла в Майами 10 матчей подряд. Счастливая мама рассказывает о возвращении, сыне Лео и новых приоритетах.