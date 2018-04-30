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Организаторы турнира в Мадриде анонсировали приезд Азаренко

Организаторы турнира в Мадриде анонсировали приезд Азаренко
Теннис / WTA

Организаторы турнира в Мадриде (Испания) сообщили, что 3 мая состоится благотворительное мероприятие Mutua Charity Manolo Santana. Участие в нём сможет принять белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Ранее участие в благотворительном турнире подтвердили американка Серена Уильямс, румынка Симона Халеп, француз Люка Пуи, а также представители Испании Карла Суарес-Наварро, Фелисьяно Лопес и Фернандо Вердаско.

В конце марта Виктория сообщила, что пока не знает о дальнейших планах по участию в турнирах, так как никаких подвижек с судебными делами по опеке над сыном нет.

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