Хьюитт: сыграю ещё на нескольких турнирах в этом году

Австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт, завершивший карьеру в 2016 году, рассказал, почему решил выступить в парном разряде на турнире в Эшториле (Португалия). 37-летний спортсмен также признался, что намеревается принять участие и в других соревнованиях.

«Начинаешь скучать по большим турнирам. Неделя повторяет неделю, всё одно и то же, это тяжело. Я на протяжении шести месяцев ничего не делал, моё тело окрепло. Я пока не знаю насчёт будущего, но я приму участие в ряде турниров в этом году. Пока не могу сказать, о каких именно турнирах идёт речь», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.

Хьюитт в парном разряде в Эшториле выступил с соотечественником Алексом де Минором. Хьюитт объявил о завершении игровой карьеры в 2016 году, но в этом сезоне он выступил вместе с Самуэлем Гротом в парном разряде на Australian Open. Дуэт добрался до стадии четвертьфинала, где уступил колумбийским теннисистам – Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре.



Турнир категории ATP 250 в Эшториле пройдёт с 28 апреля по 6 мая.