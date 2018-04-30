Надаль отпраздновал победу на турнире в Барселоне, нырнув в бассейн

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 11-й раз в карьере выигравший турнир в Барселоне, отпраздновал этот успех прыжком в бассейн.

Видео эпизода доступно в «твиттере» Tennis TV.



В финальном поединке уроженец Манакора обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

31-летний испанец завоевал 77-й титул в своей карьере. Ранее Рафаэль выиграл свой 11-й трофей на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Надаль выиграл уже 46 сетов подряд на грунтовом покрытии.