Надаль отпраздновал победу на турнире в Барселоне, нырнув в бассейн

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 11-й раз в карьере выигравший турнир в Барселоне, отпраздновал этот успех прыжком в бассейн.
Видео эпизода доступно в «твиттере» Tennis TV.
В финальном поединке уроженец Манакора обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.
31-летний испанец завоевал 77-й титул в своей карьере. Ранее Рафаэль выиграл свой 11-й трофей на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Надаль выиграл уже 46 сетов подряд на грунтовом покрытии.
«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон»
Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.