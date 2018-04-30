Чеккинато — о победе на турнире в Будапеште: может, это сон

Итальянский теннисист Марко Чеккинато поделился эмоциями от завоевания титула на турнире в Будапеште (Венгрия). В финале он победил Джона Миллмана из Австралии в двух сетах – 7:5, 6:4. Чеккинато прошёл в основную сетку соревнований в качестве «лаки-лузера».



«В прошлое воскресенье я проиграл здесь, а теперь завоевал титул. Это удивительно. Может, это сон. Я не знаю. Это особенный день для меня, так как я завоевал свой первый титул. Я просто счастлив», — приводит слова Чеккинато официальный сайт ATP-тура.