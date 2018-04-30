Льодра хочет стать следующим капитаном сборной Франции

Бывший французский теннисист Микаэль Льодра заинтересован в должности капитана сборной Франции на Кубке Дэвиса, сообщает Tennis World USA.

Нынешний капитан французов Янник Ноа намеревается покинуть свой пост по окончании сезона. Льодра завершил профессиональную карьеру в 2004 году. Он неоднократно выступал за сборную на Кубке Дэвиса, был неизменным участником команды с 2002 по 2014 годы, но никогда не выигрывал турнир. В 2010 и 2014 году Льодра в составе французов доходил до финала Кубка Дэвиса.

Помимо Льодры заинтересованность в должности капитана выразили бывшие французские теннисисты Себастьян Грожан, Фабрис Санторо, Седрик Пиолин, Амели Моресмо и известный тренер Патрик Муратоглу. По словам Льодры, он уже встретился с руководством французской федерации тенниса и представил собственный план развития сборной.