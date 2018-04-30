Инглот: спасибо зрителям в Будапеште за такую поддержку парного тенниса

Британец Доминик Инглот поделился впечатлениями от победы на турнире в Будапеште (Венгрия) в парном разряде. В финале он в дуэте с представителем Хорватии Франко Шкугором обыграл голландца Матве Мидделкопа и аргентинца Андреса Мольтени со счётом 6:7 (8:10), 6:1, [10:8].

«Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня на стадион и поддержал нас. Спасибо за такую поддержку парного тенниса. Это было прекрасно. Мы очень рады победе», — сказал Инглот после матча.

Для 32-летнего Инглота это восьмой парный титул в карьере. 30-летний Шкугор впервые выиграл турнир уровня ATP.