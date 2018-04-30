Веснина: поражение от Латвии переживали тяжело. Было очень обидно

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о подготовке к грунтовой части сезона и прокомментировала поражение от команды Латвии в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации со счётом 2-3.

«Сейчас я нахожусь в Сочи. Приехала домой отдохнуть и заодно подготовиться к грунтовой серии турниров. Погода великолепная, 25 градусов, тренируюсь на грунтовых кортах. Очень довольна тем, как всё проходит. Грунтовая серия турниров будет довольно сложной. Поэтому мне было необходимо приехать домой и зарядиться энергией, отдохнуть, как следует и быть готовой к следующим соревнованиям.

Поражение от Латвии переживали тяжело. Было очень обидно. Я, как реалист, понимаю, что сборная Латвии была очень сильна, особенно Елена Остапенко. Она показала теннис пятой ракетки мира. Это топ-уровень, который невозможно отрицать. Девочки отдали всё, что могли, боролись. Жалко, что Катя Макарова с Настей Севастовой не показала свой лучший теннис. В матчах Кубка Федераций так бывает, это огромное давление. Всё же сборная Латвии показала теннис высокого уровня.

Как выбираться из низшей лиги? Побеждать! В каждом матче, собирать сильную команду. Все наши девочки сильные, просто сложились такие обстоятельства. Где-то не повезло, были ошибки, но мы вместе. Мы — команда. Думаю, что долго в этой подгруппе мы не задержимся", — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Россия проиграла Латвии и вылетела в региональную зону Кубка Федерации