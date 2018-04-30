Эдмунд и Соуза занялись сёрфингом перед стартом турнира в Эшториле

Португалец Жоау Соуза и британец Кайл Эдмунд перед стартом турнира в Эшториле (Португалия) поучились сёрфингу. Уроки мастерства им дал португальский сёрфер Фредерико Мораиш, занимающий 14-е место в рейтинге Мировой лиги сёрфинга.

«Не так легко выделить время для таких занятий. Но это отличное развлечение. Здорово, что нас учит Фредерико. Он является одним из сильнейших сёрфингистов мира. Сегодня немного ветрено, поэтому нам будет сложно, но надеюсь, что мы получим удовольствие. Приложим все силы», — цитирует Соузу пресс-служба организаторов турнира.

Запись можно посмотреть в «твиттере» турнира в Эшториле.

«Я никогда не занимался сёрфингом до этого. Но я не могу искать оправдания, ведь у меня сегодня замечательный инструктор. Вообще, мне нравятся экстремальные виды спорта», — добавил Эдмунд.