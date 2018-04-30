Чеккинато: я мечтал войти в топ-100, но никогда не думал, что выиграю турнир ATP

Итальянский теннисист Марко Чеккинато поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Будапеште (Венгрия). В финале он победил Джона Миллмана из Австралии со счётом 7:5, 6:4.

«Я мечтал войти в топ-100, но никогда не думал, что выиграю турнир ATP. Каждый матч получился непростым. В финале я ощущал усталость, так как провёл здесь уже пять игр в основной сетке и две в квалификации. Но финал — это финал. Это лишь одна игра, а после неё можно отдохнуть.

Я хочу каждый матч проводить так, как этот финал. Теперь я займу рекордное для себя место в рейтинге, это очень важный момент для меня. Мне нужно ещё усерднее трудиться каждую неделю", — цитирует Чеккинато официальный сайт тура.

В рейтинге ATP Марко поднялся на 59-ю строчку.