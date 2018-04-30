Мугуруса: я стала более зрелой, научилась принимать поражения

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что научилась спокойнее относиться к проигрышам. Сама спортсменка связала это со зрелостью.

«Вы не учитесь проигрывать. По крайней мере я этому не училась. Но это правда, что со временем относишься к поражениям спокойнее. Пока я не научилась принимать их, было тяжелее. Теперь я уже больше думаю о причинах неудачи.

Поражения перестали блокировать мой разум. Раньше после неудач я оставалась один на один с собой. Но нужно думать о будущих турнирах, планировать жизнь дальше. В те дни, когда я проигрываю, я сильно злюсь. Но нельзя оставаться в таком состоянии.

Мне очень нравятся крупные турниры. Там всё значительно круче. Больше зрителей, более сильные соперницы. Мне бы хотелось выигрывать по 20 турниров в году! Я люблю эмоции и адреналин от игры, особенно от победы», — цитирует Мугурусу ABC.