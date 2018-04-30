Каролина Плишкова снялась с турнира в Праге

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, накануне завоевавшая титул на турнире в Штутгарте (Германия), снялась с соревнований в Праге (Чехия), которые стартуют 30 апреля. Уроженка Лоуни на этом турнире была посеяна под первым номером и на старте соревнований должна была сыграть со своей сестрой Кристиной.

Вместо Каролины с Кристиной Плишковой сыграет представительница Беларуси Александра Саснович (9), которая изначально должна была встретиться с француженкой Осеан Доден.

Доден сыграет с теннисисткой из квалификации.

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