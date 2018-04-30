Организаторы турнира в Гамбурге хотят заменить грунт хардом

Организаторы турнира серии «ATP 500» в Гамбурге (Германия) рассчитывают в ближайшие годы заменить покрытие корта. Они хотят перейти с грунта на хард. Ранее немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что он не будет участвовать в домашнем турнире из-за покрытия.

«Мы попытаемся сделать так, чтобы турнир в Гамбурге был на харде. Я хочу только лучшего для нашего города и для турнира. Надеюсь, что уже вскоре я смогу участвовать здесь в соревнованиях», — цитирует Зверева USA Tennis World.

В последний раз Зверев принимал участие в этом турнире в 2016 году. В следующем году у соревнования появится новый турнирный директор. Петер-Михаэль Райхель заменит на этом посту Михаэля Стиха. Зверев рассчитывает вместе с новым директором согласовать замену покрытия с руководством ATP.