Стосур на отказе Гавриловой вышла во второй круг турнира в Праге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла во второй круг турнира в Праге (Чехия). Её соперница по матчу стартового раунда — соотечественница Дарья Гаврилова (4) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Саманта дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Стосур поспорит с победительницей матча Дениса Аллертова (Чехия) — Патти Шнидер (Швейцария, Q).

Прага. Женщины. Первый круг

Ван Цян (Китай) — Виктория Кужмова (Словакия) — 7:6 (7:4), 6:1.