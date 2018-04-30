Первым соперником А. Зверева на турнире в Мюнхене будет Ханфман

Немецкий теннисист Янник Ханфман (WC) пробился во второй круг турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Янник 6 раз подал навылет и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету уроженца Лимассола 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мюнхене Ханфман поспорит со своим соотечественником Александром Зверевым, посеянным под первым номером.