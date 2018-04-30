Вихлянцева победила Виттёфт и может сыграть с Квитовой на турнире в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Карину Виттёфт со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Наталья 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева поспорит с победительницей матча Тереза Шмиткова (Чехия, WC) — Петра Квитова (Чехия, 2).