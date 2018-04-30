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Троицки одолел Томича на турнире в Стамбуле, отыгравшись с 3:5 в третьем сете

Троицки одолел Томича на турнире в Стамбуле, отыгравшись с 3:5 в третьем сете
Теннис / ATP

Сербский теннисист Виктор Троицки (6) пробился во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях одолев представителя Австралии Бернарда Томича (WC) со счётом 3:6, 6:0, 7:5. Матч продолжался 1 час 49 минут. Виктор 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. В третьем сете серб отыгрался со счёта 3:5.

За выход в четвертьфинал Троицки поспорит с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, LD).

Стамбул 2018. 1-й круг
30 апреля 2018 года, понедельник. 14:40 МСК
Виктор
Троицки
Бернард
Томич
3:6 6:0 7:5
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