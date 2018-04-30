Троицки одолел Томича на турнире в Стамбуле, отыгравшись с 3:5 в третьем сете

Сербский теннисист Виктор Троицки (6) пробился во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях одолев представителя Австралии Бернарда Томича (WC) со счётом 3:6, 6:0, 7:5. Матч продолжался 1 час 49 минут. Виктор 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. В третьем сете серб отыгрался со счёта 3:5.

За выход в четвертьфинал Троицки поспорит с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, LD).

