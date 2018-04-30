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Веснина посетила церемонию награждения турнира «Будущее зависит от тебя»

Веснина посетила церемонию награждения турнира «Будущее зависит от тебя»
Теннис / WTA

Российская теннисистка Елена Веснина приняла участие в церемонии награждения футбольного турнира «Будущее зависит от тебя». Во всероссийских соревнованиях приняли участие команды детских домов и школ-интернатов. Победители турнира в качестве приза съездят в Великобританию, где посетят стадион и базу лондонского «Арсенала».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Весниной.

«Спасибо организаторам, спонсорам, наставникам за то, что вы поддерживаете, направляете и помогаете этим мальчишкам поверить в свою мечту. Они все Молодцы, все Чемпионы», — написала Веснина в своём «инстаграме».

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