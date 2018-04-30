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Трунгеллити одержал волевую победу над Имером в первом круге турнира в Стамбуле

Трунгеллити одержал волевую победу над Имером в первом круге турнира в Стамбуле
Теннис / ATP

Аргентинец Марко Трунгеллити (Q) пробился во второй раунд турнира категории ATP 250 в Стамбуле (Турция), одолев шведа Элиаса Имера (Q) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Трунгеллити ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Имера 3 эйса, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором раунде Трунгеллити сыграет либо с итальянцем Паоло Лоренци (5), либо с турком Джемом Илькелем (WC).

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