Лоренци уверенно победил Илькеля в первом круге турнира в Стамбуле

Итальянец Паоло Лоренци (5) уверенно вышел во второй раунд турнира категории ATP 250 в Стамбуле (Турция), обыграв местного теннисиста Джема Илькеля (WC) в двух партиях — 6:2, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 7 минут. Лоренци выполнил 1 эйс, допустил 7 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Икеля 1 подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Двойных у турка не было.



Следующим оппонентом Лоренци станет аргентинец Марко Трунгеллити (Q), нанёсший поражение шведу Элиасу Имеру (Q) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

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