Корпач победила Доден в Праге, на двоих теннисистки сделали 20 двойных ошибок

Немка Тамара Корпач (LL) вышла во второй раунд турнира категории International в Праге (Чехия), обыграв француженку Осеан Доден в двух партиях — 6:2, 7:5. В финале квалификации Корпач проиграла швейцарке Патти Шнидер, но попала в основную сетку благодаря отказу Каролины Плишковой, которая только что стала чемпионкой Штутгарта.



Поединок продлился 1 час 37 минут. Корпач выполнила 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Доден 1 подача навылет, 11 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Следующей соперницей Тамары станет либо чешка Барбора Стрыцова (5), либо итальянка Камила Джорджи.

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