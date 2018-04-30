Ларссон выиграла дерби у Петерсон в первом круге турнира в Рабате

Юханна Ларссон выиграла шведское дерби у Ребекки Петерсон в первом раунде соревнований категории WTA International в Рабате (Марокко) — 2:6, 6:3, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Ларссон 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Петерсон 3 эйса, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 7



Также во второй круг турнира пробилась хорватка Яна Фетт, победившая американку Сачию Викери со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Следующей соперницей Фетт станет либо швейцарка Тимя Бачински (5), либо американка Кристина Макхэйл, а Ларссон сыграет или с Зариной Дияс (6) из Казахстана, или с итальянкой Сарой Эррани.

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