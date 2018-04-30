Шмидлова может сыграть с Касаткиной во втором круге турнира в Праге

Словачка Анна Каролина Шмидлова (WC) уверенно вышла во второй круг турнира категории International в Праге (Чехия), отдав всего четыре гейма британке Хитер Уотсон — 6:1, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Шмидлова выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Уотсон 1 подача навылет, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Шмидлова ждёт победительницу матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (3) и итальянкой Ясмине Паолини (LL). Их поединок состоится завтра, 1 мая.
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