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Де Минор легко победил Элиаша и встретится с Эдмундом в Эшториле

Де Минор легко победил Элиаша и встретится с Эдмундом в Эшториле
Теннис / ATP

Австралиец Алекс де Минор (WC) успешно стартовал на турнире категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), разгромив местного теннисиста Гастау Элиаша — 6:3, 6:1.

Поединок продлился 1 час 26 минут. Де Минор ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 13. У Элиаша точно такие же показатели на подаче, а вот брейк-пойнт он реализовал лишь 1 из 9.

Следующим соперником 19-летнего австралийца станет британец Кайл Эдмунд, который на правах третьего сеяного пропускал первый раунд соревнований.

Эшторил 2018. 1-й круг
30 апреля 2018 года, понедельник. 18:10 МСК
Гастау
Элиаш
Алекс
де Минор
3:6 1:6
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