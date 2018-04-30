Де Минор легко победил Элиаша и встретится с Эдмундом в Эшториле

Австралиец Алекс де Минор (WC) успешно стартовал на турнире категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), разгромив местного теннисиста Гастау Элиаша — 6:3, 6:1.



Поединок продлился 1 час 26 минут. Де Минор ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 13. У Элиаша точно такие же показатели на подаче, а вот брейк-пойнт он реализовал лишь 1 из 9.



Следующим соперником 19-летнего австралийца станет британец Кайл Эдмунд, который на правах третьего сеяного пропускал первый раунд соревнований.

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