Флипкенс обыграла посеянную третьей Мартич на старте турнира в Рабате

Бельгийка Кирстен Флипкенс одержала волевую победу в первом круге турнира категории International в Рабате (Марокко) над хорваткой Петрой Мартич (3) — 3:6, 6:2, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Флипкенс 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Мартич 2 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.



Следующей соперницей Флипкенс станет либо хорватка Айла Томлянович, либо ставшая на прошлой неделе чемпионкой турнира в Стамбуле француженка Полин Пармантье.

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