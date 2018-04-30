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Флипкенс обыграла посеянную третьей Мартич на старте турнира в Рабате

Флипкенс обыграла посеянную третьей Мартич на старте турнира в Рабате
Теннис / WTA

Бельгийка Кирстен Флипкенс одержала волевую победу в первом круге турнира категории International в Рабате (Марокко) над хорваткой Петрой Мартич (3) — 3:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Флипкенс 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Мартич 2 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей Флипкенс станет либо хорватка Айла Томлянович, либо ставшая на прошлой неделе чемпионкой турнира в Стамбуле француженка Полин Пармантье.

Рабат 2018. 1-й круг
30 апреля 2018 года, понедельник. 17:55 МСК
Кирстен
Флипкенс
Петра
Мартич
3:6 6:2 6:4
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