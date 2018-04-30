Клижан победил Ф. Майера в Мюнхене со «скрытой баранкой» в решающей партии

Слован Мартин Клижан (Q) вышел во второй раунд турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия), одержав волевую победу над местным теннисистом, Флорианом Майером — 3:6, 6:4, 6:3. В решающей партии Майер повёл с двумя брейками — 3:0, после чего получил «скрытую баранку».



Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Клижан выполнил 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Майера 5 подач навылет, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.



Следующим соперником Клижана станет либо француз Гаэль Монфис (7), либо босниец Мирза Башич.

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