Дэниэл стал первым соперником Бедене в Стамбуле

Японец Таро Дэниэл стал участником второго раунда турнира категории ATP 250 в Стамбуле (Турция), победив итальянца Маттео Берреттини в двух партиях — 7:5, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 37 минут. Дэниэл выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Берреттини 5 подач навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Следующим соперником Дэниэла будет словенец Аляж Бедене (4), получивший bye в первом круге. На прошлой неделе Бедене выступал в Будапеште, где проиграл австралийцу Джону Миллману в полуфинале, закончившемся в воскресенье.

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