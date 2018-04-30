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Дэниэл стал первым соперником Бедене в Стамбуле

Дэниэл стал первым соперником Бедене в Стамбуле
Теннис / ATP

Японец Таро Дэниэл стал участником второго раунда турнира категории ATP 250 в Стамбуле (Турция), победив итальянца Маттео Берреттини в двух партиях — 7:5, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 37 минут. Дэниэл выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Берреттини 5 подач навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующим соперником Дэниэла будет словенец Аляж Бедене (4), получивший bye в первом круге. На прошлой неделе Бедене выступал в Будапеште, где проиграл австралийцу Джону Миллману в полуфинале, закончившемся в воскресенье.

Стамбул 2018. 1-й круг
30 апреля 2018 года, понедельник. 19:00 МСК
Таро
Дэниэл
Маттео
Берреттини
7:5 6:3
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