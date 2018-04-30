Пармантье: в начале этого года думала о скором завершении карьеры

Француженка Полин Пармантье поделилась своими эмоциями после победы над словенкой Полоной Херцог (6:4, 3:6, 6:3) в финале турнира в Стамбуле и призналась, что в момент неудачного начала сезона думала о скором завершении карьеры.



«Честно говоря, в начале этого года, когда мне приходилось очень тяжело, я думала о том, что, возможно, скоро завершу карьеру, что это мой последний сезон. Было немного грустно, но я старалась наслаждаться концовкой.



Конечно, перед приездом в Стамбул я не думала о победе. Мои мысли были о том, что я вылетела из топ-100, что мне нужно собрать какие-то очки для попадания в основную сетку Уимблдона. Я думала, что близка к этой цели, и после второго раунда каждый день смотрела на очки. Когда находишься в районе сотого места, у тебя всегда проблемы с тем, чтобы проходить в основу турниров. Вернуться в топ-100 здорово, но, конечно, завоевать титул гораздо приятнее. Это главное, что радует меня по итогам недели.



Я хорошо начала финал, играла здорово. Во втором сете немного подустала. Она играла лучше, а я чуть-чуть потеряла ритм. В третьей партии я сказала себе, что нужно бороться до конца. Это финал, здесь не бывает легко. В самой концовке я немного нервничала, моя рука слегка дрожала. Но я билась, концентрировалась на простых вещах — на том, чтобы двигаться, бить по мячу, попадать в корт. И это сработало.



Думаю, два хороших матча в Кубке Федерации — с Кис и Стивенс — помогли мне набраться уверенности в себе, даже несмотря на то что я их проиграла. Благодаря этому я приехала в Стамбул с хорошими ощущениями», — приводит слова Пармантье официальный сайт тура.

Пармантье обыграла Херцог в финале турнира в Стамбуле