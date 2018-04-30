Эррани победила Дияс и сыграет с Ларссон на турнире в Рабате

Итальянка Сара Эррани пробилась во второй раунд турнира категории International в Рабате (Марокко), победив Зарину Дияс (6) из Казахстана в двух партиях — 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 39 минут. Эррани ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Дияс 3 эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.



За выход в четвертьфинал Эррани поспорит со шведкой Юханной Ларссон, которая в трёх партиях победила свою соотечественницу Ребекку Петерсон.