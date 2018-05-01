Надаль сравнялся с Федерером по количеству финалов и титулов на турнирах ATP 500

Рафаэль Надаль, в 11-й раз ставший чемпионом турнира в Барселоне, сыграл в 26-м финале на соревнованиях категории ATP 500 (до 2009 года — ATP Gold Series). Теперь в активе испанского теннисиста столько же финалов на этих турнирах, сколько у швейцарца Роджера Федерера, который стал единоличным лидером после своего триумфа в Роттердаме в феврале этого года.



Третье место в этом списке занимает другой испанец, Давид Феррер, с 19-ю финалами. Дальше идут Борис Беккер и Новак Джокович (14 финалов). На шестом месте Пит Сампрас и Горан Иванишевич — по 13 финалов.



Также Надаль сравнялся с Федерером по титулам на этих турнирах — теперь у обоих их по 20. Третье место занимает Джокович с 12 титулами.

Надаль сравнялся с Д. Макинроем по количеству титулов в одиночном разряде