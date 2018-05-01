Возняцки победила В. Уильямс в выставочном матче в Копенгагене

30 апреля в Копенгагене (Дания) состоялась выставочный матч, который получил название «Битва чемпионов». На корт вышли бывшие первые ракетки мира датчанка Каролина Возняцки и американка Винус Уильямс. Уроженка Оденсе, выигравшая Открытый чемпионат Австралии 2018 года, одержала победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Этот поединок посетили 12 500 зрителей. Перед началом игры Каролину приветствовали известный футболист Никлас Бендтнер и музыкант Бент Фабрик, сообщает TV2.



За свою карьеру Возняцки выиграла 28 турниров WTA в одиночном разряде, Уильямс-старшая — 49.