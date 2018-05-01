В. Уильямс: надеюсь, новой встречи с Возняцки не придётся ждать 16 лет

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от выставочного матча с датчанкой Каролиной Возняцки, который состоялся в Копенгагене 30 апреля. Уроженка Оденсе одержала победу со счётом 6:4, 6:3. Ранее Каролина в «твиттере» опубликовала фото 16-летней давности, на котором она стоит рядом с Винус.



«Здорово было вернуться сюда спустя 16 лет. А ещё удивительнее вернуться и встретить ту же девочку, что и тогда, но уже ставшую чемпионкой. Надеюсь, ждать следующей встречи ещё 16 лет не придётся», — приводит слова Уильямс TV2.